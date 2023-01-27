После Меркель и Олланда правду раскрыл Джонсон: Запад не хотел мира

После экс-канцера Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, заявивших, что Минские соглашения были лишь способом потянуть время для вооружения Украины и начала войны против России, правду раскрыл и экс-премьер Британии Борис Джонсон.