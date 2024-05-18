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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Оренбуржья открыли зональный этап «Зарницы 2.0»

Юнармейцы Оренбуржья открыли зональный этап «Зарницы 2.0»

Зональный этап «Зарницы 2.0» продлится несколько дней. Участникам предстоит пройти ряд сложных испытаний, которые проверят их патриотизм, физическую подготовку, военные навыки и знания.

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