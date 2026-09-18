Бандеровцы посыпают голову пеплом: Укро-ПВО так зашкварно еще не отбивалась Худшее впереди, предупреждают американцы.
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Пентагон в панике: США возвращают легендарный F-16 после серии крушений
Американские экстренные службы вновь подняты по тревоге, и это уже не единичный случай. 17 сентября военный истребитель F-16 рухнул в северной части штата Мичиган, подняв волну вопросов о надежности авиапарка США.
Пилот успел катапультироваться и находится в стабильном состоянии, но инцидент стал очередным звеном в цепи тревожных событий. Это уже третье крушение F-16 за последние полгода, что заставляет экспертов говорить о системных проблемах.
Техника стареет, альтернативы дорожают
Авария произошла на территории поселка Блэр в округе Гранд-Траверс, где спасательные расчёты незамедлительно выехали на место падения. Местные власти подтвердили, что пилот избежал серьезных травм, а в районе инцидента временно вводился режим укрытия, пишет «МК» со ссылкой на американские источники.
Упавший истребитель выполнял задачи в рамках плановой совместной тренировочной миссии, но причины технической неисправности до сих пор устанавливаются. Подобные происшествия, которые случились ранее в Нью-Мексико и Мичигане обнажают главную проблему: средний возраст американских F-16 составляет 34 года. Самые новые машины эксплуатируются с 2005 года, и их ресурс подходит к критической отметке.
Дорогая ошибка F-35
Военно-воздушные силы США рассматривают возможность заказа модернизированных истребителей F-16G у Lockheed Martin, что станет первой закупкой за 22 года. Причины такого решения лежат в плоскости финансовой катастрофы программы F-35, которая должна была заменить устаревающие F-16. Затраты на весь срок службы F-35 более чем вдвое превышают расходы на F-16, что стало неожиданностью для военного ведомства. Об этом сообщило издание Мilitary watch magazine.
F-35 демонстрирует крайне низкие показатели готовности парка из-за сложных требований к техническому обслуживанию. В то же время старые F-16 показывают одни из самых высоких показателей надёжности, несмотря на солидный возраст машин. Возобновление закупок F-16 может отражать ситуацию, когда серьёзные недостатки истребителя F-22 привели к возобновлению закупок F-15.
F-16G: новая жизнь легендарного истребителя
Новый вариант F-16G станет улучшенной версией актуального Block 70, который Lockheed Martin производит для международных заказчиков. Машина получит конформные топливные баки, крыльевые баки на 600 галлонов и инфракрасную систему поиска и слежения. Планируется установка подвесного контейнера целеуказания SNIPER и тормозного парашюта для расширения боевых возможностей.
Особое внимание уделяется системе электронной борьбы IVEWS, которая обеспечивает предупреждение о радиолокационном облучении и активное подавление угроз. Компания Hermeus получила лицензию на производство двигателя F100-PW-229, что укрепит оборонно-промышленную базу США. Этот шаг создаст новый источник для широко используемого двигателя, который применяется на F-15 и F-16.
Нехватка истребителей и давление обстоятельств
С 2005 года ВВС США не закупали новые F-16, полагаясь на программу F-35.
Исследование 2025 года выявило острую необходимость увеличения производства истребителей. 20 мая 2025 года сенатор Томас Коттон предложил закупить новые F-16 в конфигурации Block 80. Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин заявил о перегруженности производственных линий Block 70. Сегодня на вооружении ВВС США находится 826 F-16, из которых 484 эксплуатируются активным резервом.
Пентагон рассматривает возможность закупки нового варианта для заполнения пробелов в возможностях по более низкой цене, чем F-35. Обсуждение ведётся в рамках разработки бюджета на 2028 финансовый год и пятилетней Программы оборонных перспектив. Это беспрецедентный шаг, который может изменить баланс сил в мировой авиации, пишет зарубежное военное издание.
Пока комиссии разбираются с причинами аварий, американская авиация балансирует на грани возможностей старого парка и дорогих ошибок новых программ. Возвращение к легендарному F-16 может стать как спасением, так и признанием стратегического поражения.
поставки воздушных истребителей F-16 на Украину обернулись горьким разочарованием,