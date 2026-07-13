ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов в двух российских регионах. 🔹Завербованные агенты Киева планировали подорвать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.
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ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов в двух российских регионах. 🔹Завербованные агенты Киева планировали подорвать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.