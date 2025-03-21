Депутаты Госдумы предложили создать базу «‎доверчивых граждан»

В России могут создать реестр людей, ставших жертвами мошенников. Граждане, внесенные в базу «доверчивых граждан», не смогут осуществлять банковские операции без специального подтверждения, что поможет сохранить им деньги.
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