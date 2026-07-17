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Порядок, государство

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Такаити приняла недальновидное решение. Япония втянулась в опасный процесс

Такаити приняла недальновидное решение. Япония втянулась в опасный процесс

Япония и Украина в последнее время увеличивают военное сотрудничество, пишет автор блога в Гуаньча. Он полагает, что за этим сближением стоит стремление Токио стать надежным партнером для НАТО, что чревато для Страны восходящего солнца и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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