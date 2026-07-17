Такаити приняла недальновидное решение. Япония втянулась в опасный процесс

Япония и Украина в последнее время увеличивают военное сотрудничество, пишет автор блога в Гуаньча. Он полагает, что за этим сближением стоит стремление Токио стать надежным партнером для НАТО, что чревато для Страны восходящего солнца и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.