Такаити приняла недальновидное решение. Япония втянулась в опасный процесс

Япония и Украина в последнее время увеличивают военное сотрудничество, пишет автор блога в Гуаньча. Он полагает, что за этим сближением стоит стремление Токио стать надежным партнером для НАТО, что чревато для Страны восходящего солнца и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
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