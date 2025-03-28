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Итоги саммита в Париже: Украину на переговорах о мире будут представлять Британия и Франция

Итоги саммита в Париже: Украину на переговорах о мире будут представлять Британия и Франция

Традиционно поддерживающая британских консерваторов газета The Telegraph публикует комментарии премьера Кира Стармера по поводу вчерашней встречи в Париже, где лидеры около 30 стран – не только из Европы, но и из-за ее пределов, включая Турцию и Канаду – вместе с Владимиром Зеленским обсуждали, что «коалиция желающих» может сделать, чтобы помочь Украине в случае прекращения огня.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Мы уже видели &quot;эффективность&quot; Запада по Минским соглашениям. Получается, что хохлы сами не договороспособны. Да еще каждый &quot;представляющий&quot; будет выпендриваться... Похоже, ничего не получится с мирным договором, если франко-бритты мира не хотят!
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