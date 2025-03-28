Итоги саммита в Париже: Украину на переговорах о мире будут представлять Британия и Франция

Традиционно поддерживающая британских консерваторов газета The Telegraph публикует комментарии премьера Кира Стармера по поводу вчерашней встречи в Париже, где лидеры около 30 стран – не только из Европы, но и из-за ее пределов, включая Турцию и Канаду – вместе с Владимиром Зеленским обсуждали, что «коалиция желающих» может сделать, чтобы помочь Украине в случае прекращения огня.