Итоги саммита в Париже: Украину на переговорах о мире будут представлять Британия и Франция

Традиционно поддерживающая британских консерваторов газета The Telegraph публикует комментарии премьера Кира Стармера по поводу вчерашней встречи в Париже, где лидеры около 30 стран – не только из Европы, но и из-за ее пределов, включая Турцию и Канаду – вместе с Владимиром Зеленским обсуждали, что «коалиция желающих» может сделать, чтобы помочь Украине в случае прекращения огня.
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