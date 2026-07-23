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СВИБЛОВО

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Квиз о мифических существах состоится в ЦМД «Свиблово»

Участников проекта «Московское долголетие» приглашают на квиз «Мифические существа народов мира», который пройдёт 23 июля в 18:30 в центре московского долголетия «Свиблово» по адресу: проезд Нансена, дом 12 корпус 1.

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