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Царьград

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В Новосибирске ищут дворника на зарплату 87 тысяч рублей

В Новосибирске ищут дворника на зарплату 87 тысяч рублей

Как отмечается в объявлении, убирать претенденту на вакансию предстоит территорию магазина.На популярном сайте объявлений появилось предложение о работе дворником в Новосибирске с зарплатой в 87 тысяч рублей.

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