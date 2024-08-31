Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети Х

За использование соцсети через VPN ввели штрафСудья Федерального верховного суда Бразилии Александр де Мораес распорядился немедленно приостановить работу социальной сети X по всей стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Молодец, мужик! Настоящий!»: в группе «Голубые береты» отреагировали на ролик с курским дедушкой, который, умирая, пел «Синеву»
- Российская армия заняла семь населенных пунктов в ДНР, ЛРН и Харьковской области
- «Пять миллиардов — копейки»: Решение Киева разорвать контракт с «Газпромом» не окажет большого влияния на доходы России
Свежие комментарии