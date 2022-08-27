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В Республике Сербской гражданам не будут повышать стоимость электроэнергии

В Республике Сербской гражданам не будут повышать стоимость электроэнергии

Этой зимой не будет рискованных ситуаций с электроэнергией в Республике Сербской, как, например, в Северной Македонии, которая покупает электроэнергию на рынке в десять раз дороже, 27 августа сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».

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