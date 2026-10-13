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Царьград

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Водителя в Екатеринбурге арестовали на 12 суток за тонировку

Водителя в Екатеринбурге арестовали на 12 суток за тонировку

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 22-летнему жителю Башкортостана 12 суток ареста за повторное управление автомобилем «Дэу Нексия» с тонировкой, не соответствующей нормативам, после невыполнения требования Госавтоинспекции устранить нарушение до 6 октября.

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