Водителя в Екатеринбурге арестовали на 12 суток за тонировку

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 22-летнему жителю Башкортостана 12 суток ареста за повторное управление автомобилем «Дэу Нексия» с тонировкой, не соответствующей нормативам, после невыполнения требования Госавтоинспекции устранить нарушение до 6 октября.
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