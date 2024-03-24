Воробьев: МЧС понадобится 6 часов, чтобы загнать технику в Crocus City Hall

Спасатели приступили к разбору сцены в Crocus City Hall. После завершения работ туда смогут загнать 100-тонный кран для расчистки завалов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
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