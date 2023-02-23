Пол Робертс — терпение Путина закончилось на идиоте Байдене

Президент Байден сознательно провоцирует своего коллегу Владимира Путина, что ставит мир на грань полномасштабного ядерного конфликта, написал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.