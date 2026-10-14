❗️В Феодосии женщина пырнула кухонным ножом своего сожителя Инцидент произошел в мае этого года. Фигурантка ссорилась с мужчиной дома из-за его оскорблений в адрес ее родственников.
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