Всем свое время: срок заключения договоров с мигрантами ограничат двумя годами

Срок заключения трудовых договоров с мигрантами планируют ограничить двумя годами — законопроект, ужесточающий пребывание иностранцев в России, разработан Минтрудом и поддержан в профильном комитете Госдумы.
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