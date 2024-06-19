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Субботник организуют в День памяти и скорби

Субботник организуют в День памяти и скорби

Привести в порядок места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны на историческом городском кладбище, на деле позаботиться о сохранении памяти о павших героях призывают неравнодушных салехардцев общественники.

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