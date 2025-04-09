Россияне залезли в долги: рынок автокредитования сильно вырос — и вот почему

Как пишут эксперты агентства «Автостат» (на основе данных, полученных в партнерстве с Frank RG от 20 банков, занимающихся выдачей автокредитов), в марте 2025 года, несмотря на существенное падение автомобильного рынка, рынок автокредитования, ….
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