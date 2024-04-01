Ford готовит сверхэкономичную версию кросс-купе Evos

Китайские журналисты выяснили, что на подходе гибридная модификация с системой EcoBoost E. По предварительным данным, электрифицированный Ford Evos унаследует силовую установку у кроссовера Escape, однако вместо 1,5-литрового турбомотора под капотом сохранится 2,0-литровый агрегат.