На заводе «Sollers» в Елабуге организована сборка нового бензинового турбодвигателя объемом 1,5 литра и мощностью 136 лошадиных сил.
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