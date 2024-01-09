Русская армия впервые нанесла удар реактивными дронами

О новых скоростных «геранях» сообщают украинские источники.Отечественные военкоры в телеграм-каналах со ссылкой на зарубежные источники сообщают, что зафиксированы первые случаи применения русской армией новых дронов на реактивной тяге.
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