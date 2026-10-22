Легендарные сказочные персонажи предстанут в стиле ар-деко. Выставка костюмов из сериала «Очарованные» Пресс-служба КинопоискаОнлайн-кинотеатр Кинопоиск представил оригинальные костюмы из нового фэнтезийного сериала «Очарованные», премьера которого состоится на платформе 14 ноября 2026 года.
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