Украина теряет позиции: новости СВО от 7 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1079-й день спецоперации России на Украине

За прошедшие сутки российские войска продвинулись на нескольких направлениях, усилив давление на позиции ВСУ, в том числе в Донецком, Купянском и Покровском районах, а также расширив плацдармы у реки Жеребец.
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