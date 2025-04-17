Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не боится возможных санкций со стороны ЕС из-за его визита в Москву на празднование 80-летия Победы.
Додик заявил, что не боится санкций ЕС из-за визита в Москву на 9 Мая
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Кака Каллас и Воровка фон дер Ляйен - две дамочки, у которых сорвало "резьбу" в мозгах. Они превращают ЕС в фашистскую Германию. Видимо, в Европе снова откроют Освенцим и Треблинку для неугодных. Народам ЕС нужно хорошенько подумать и разогнать к чёрту всю эту военизированную структуру ЕП и ЕК, пока они не послали на убой и своих граждан.
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21 час.
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