Svetlana Kuzmina

Кака Каллас и Воровка фон дер Ляйен - две дамочки, у которых сорвало "резьбу" в мозгах. Они превращают ЕС в фашистскую Германию. Видимо, в Европе снова откроют Освенцим и Треблинку для неугодных. Народам ЕС нужно хорошенько подумать и разогнать к чёрту всю эту военизированную структуру ЕП и ЕК, пока они не послали на убой и своих граждан.