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Додик заявил, что не боится санкций ЕС из-за визита в Москву на 9 Мая

Додик заявил, что не боится санкций ЕС из-за визита в Москву на 9 Мая

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не боится возможных санкций со стороны ЕС из-за его визита в Москву на празднование 80-летия Победы.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Кака Каллас и Воровка фон дер Ляйен - две дамочки, у которых сорвало &quot;резьбу&quot; в мозгах. Они превращают ЕС в фашистскую Германию. Видимо, в Европе снова откроют Освенцим и Треблинку для неугодных. Народам ЕС нужно хорошенько подумать и разогнать к чёрту всю эту военизированную структуру ЕП и ЕК, пока они не послали на убой и своих граждан.
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