Поттер о 2:0 с «Боруссией: «В раздевалке царило фантастическое ощущение. «Челси» пережил тяжелый период, ЛЧ очень много значит для нас»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов. Лондонская команда одержала победу над «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала турнира (2:0, первая игра – 0:1).
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Терюшков о словах Дзюбы про традиционные ценности: «Артем – русский человек, впитал это с молоком матери. На коллективном Западе идет воплощение самых смелых планов мировых сатанистов»
- «Не считаю слова Дзюбы о поддержке России мужским поступком. Лучше бы он в футбол хорошо играл или пошел на передовую». Александр Тихонов об интервью форварда
Свежие комментарии