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Поттер о 2:0 с «Боруссией: «В раздевалке царило фантастическое ощущение. «Челси» пережил тяжелый период, ЛЧ очень много значит для нас»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов. Лондонская команда одержала победу над «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала турнира (2:0, первая игра – 0:1).

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