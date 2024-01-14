За каждого принятого на работу мигранта - штраф в 1 млн рублей. Но есть нюанс

Андрей Павлов

Интересно получается - с одной стороны не брать на работы, требующие высокой квалификации, с другой стороны нам требуются только квалифицированные специалисты (слава богу, что наконец-то не ценные). Шизофрения какая-то. И у Путина не прозвучало очень важное: ни в коем случае не пускать сюда семьи. Это, судя по информации из школ и детских садов, мина замедленного действия, которая рванет лет через 5-10. А с квалифицированными специалистами наверно должно быть так: в миграционной службе должны быть списки количества необходимых стране специалистов по конкретным специальностям. И должны быть что-то типа приемных комиссий по каждой специальности, в которых будут сидеть не чиновники, а профессионалы. То есть врачи и сварщики будут сидеть в разных кабинетах. И они организуют что-то типа экзамена-зачета. Прошел его - пожалуй туда, где ты нужен, а не в Москву-Питер. Не хочешь - возвращайся в кишлак. Это конечно будет дольше, но сразу распылит мигрантский поток на ручейки, и чиновники с диаспорами тут мало что смогут сделать.