Врач Бузунов: спровоцировать бессонницу может нехватка железа и магния

Недостаток в организме некоторых витаминов и минералов влияет на качество сна. Чаще всего речь идет о дефиците железа и магния, сообщил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.
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