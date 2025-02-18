Бывший член ВСП признан виновным в злоупотреблении служебным положением в конкурсе на должность генпрокурора

13 февраля 2025 года Кишиневский суд, офис Чеканы, вынес решение, в котором признал бывшего члена Высшего совета прокуроров (ВСП) виновным в совершении преступления «злоупотребление служебным положением» (предусмотренного ст.
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