В Забайкальском крае инвалиды-участники СВО стали жертвами конфликта, один из пострадавших обратился за медпомощью в больницу.
НАД ВЕТЕРАНАМИ СВО, ИЗБИТЫМИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ, ГЛУМИЛИСЬ: В ЧУДОВИЩНОЙ ИСТОРИИ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ
Комментарии
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Я хорошо не понял. если участник СВО то можно бухать и лесть в алупу? а как получил по сусалам то придать делу политический окрас. вон скока хочет желающих заработать на банальной сельской потасо
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42 мин.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
в сесесере в пивбаре диалог: я служил в ДРА. мне пох .. я сидел
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41 мин.
Светлана Масютенко
Подонков к самому строгому ответу и уволить подстрекательницу -педагога из школы, где она работала до сего дня. Это что за выродок,а не учительница? Чему она может научить? Ей голову надо лечить! и мерзкую душонку! Тоже к ответу и вторую "красотку". И это будущие матери?... Разве это женщины? ТВАРИ!!!
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24 мин.
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