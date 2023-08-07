НАД ВЕТЕРАНАМИ СВО, ИЗБИТЫМИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ, ГЛУМИЛИСЬ: В ЧУДОВИЩНОЙ ИСТОРИИ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ

Я хорошо не понял. если участник СВО то можно бухать и лесть в алупу? а как получил по сусалам то придать делу политический окрас. вон скока хочет желающих заработать на банальной сельской потасо

Светлана Масютенко

Подонков к самому строгому ответу и уволить подстрекательницу -педагога из школы, где она работала до сего дня. Это что за выродок,а не учительница? Чему она может научить? Ей голову надо лечить! и мерзкую душонку! Тоже к ответу и вторую "красотку". И это будущие матери?... Разве это женщины? ТВАРИ!!!