Собвез России назвал политику стран Запада угрозой нацбезопасности

Совет безопасности России уделяет приоритетное значение противодействию угрозам, связанным с терроризмом, оргпреступностью и политикой ряда государств Запада по дестабилизации ситуации в стране, в том числе с помощью технологий цветных революций.
Совет безопасности России уделяет приоритетное значение противодействию угрозам, связанным с терроризмом, оргпреступностью и политикой ряда государств Запада по дестабилизации ситуации в стране, в том числе с помощью технологий цветных революций.
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