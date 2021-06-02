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Собвез России назвал политику стран Запада угрозой нацбезопасности

Собвез России назвал политику стран Запада угрозой нацбезопасности

Совет безопасности России уделяет приоритетное значение противодействию угрозам, связанным с терроризмом, оргпреступностью и политикой ряда государств Запада по дестабилизации ситуации в стране, в том числе с помощью технологий цветных революций.

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