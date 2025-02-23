Сергей Сафронов о победе над лимфомой и силе искусства

Иллюзионист Сафронов признался, что сцена помогла ему победить рак. Небезызвестный Сергей Сафронов, известный как экс-ведущий «Битвы экстрасенсов», в своё время столкнулся с серьёзной болезнью — лимфомой Ходжкина, которая была диагностирована у него в 2021 году.
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