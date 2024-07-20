Ефимов: Жилье по программе реновации построят в рамках реализации еще девяти проектов КРТ

Город принял решения о реализации девяти проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, где планируется возвести современное жилье для целей программы реновации и других городских задач.
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