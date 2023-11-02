Из-за ремонта теплотрассы в новосибирской квартире посыпалась штукатурка

Местный депутат полагает, что строители делали всё правильно, но не учли возраст окрестных домов.Один из жильцов дома на улице Александра Невского в Новосибирске пожаловался, что из-за тряски во время строительных работ в его квартире с потолка обвалился кусок штукатурки.