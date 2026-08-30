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Царьград

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Врач Гузман объяснила, почему скумбрия полезна осенью

Врач Гузман объяснила, почему скумбрия полезна осенью

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала о пользе скумбрии в осеннем рационе. Несмотря на наличие в рыбе витаминов D и B12, омега-3 и селена, сама по себе она не защищает от ОРВИ.

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