Михаил Мишустин вручит премии правительства в области культуры

В Москве прошла церемония награждения премиями правительства в области культуры. Церемония прошла 24 марта при участии главы кабмина Михаила Мишустина, вице-премьера Татьяны Голиковой, замминистров культуры Аллы Маниловой, Надежды Преподобной.