Газета «Культура»

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Михаил Мишустин вручит премии правительства в области культуры

Михаил Мишустин вручит премии правительства в области культуры

В Москве прошла церемония награждения премиями правительства в области культуры. Церемония прошла 24 марта при участии главы кабмина Михаила Мишустина, вице-премьера Татьяны Голиковой, замминистров культуры Аллы Маниловой, Надежды Преподобной.

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