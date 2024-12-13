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Квартира, дом, дача

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7 полезных фишек для удобной кухни, три из которых придумала заказчица, а я подсказала остальные 4. Показываю подробно

7 полезных фишек для удобной кухни, три из которых придумала заказчица, а я подсказала остальные 4. Показываю подробно

Этот кухонный гарнитур установили два года назад, удобства проверены на практике. Поэтому показываю этот проект и рассказываю, на какие моменты стоит обратить внимание и, возможно, повторить в вашей собственной кухне.

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