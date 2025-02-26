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Царьград

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  • Валерий Путря
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Мартовские пенсии: уменьшение выплат и рост для военных пенсионеров

Мартовские пенсии: уменьшение выплат и рост для военных пенсионеров

В марте 2025 года пенсионеры столкнутся с уменьшением выплат из-за изменений индексации, сообщил Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ.

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