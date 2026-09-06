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Пронедра

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Причины, почему картофель и капуста подорожали в урожайный год

Причины, почему картофель и капуста подорожали в урожайный год

В урожайный год капуста и картофель неожиданно подорожали. Разбираемся, почему цены на овощи и базовые продукты растут даже при хорошем урожае.

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