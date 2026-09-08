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Иркутск Сегодня

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В Иркутске обновили скейт-парк на Мичурина и территорию у спорткомплекса «Вымпел»

Иркутские власти начинают подводить итоги летнего благоустройства, ведь на многих объектах работы уже завершены.

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