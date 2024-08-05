В Ломоносовском районе идут аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети

Об этом местных жителей предупредил «Водоканал» Водоканал проводит аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе организации.
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