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Петербургский дневник

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В Ломоносовском районе идут аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети

В Ломоносовском районе идут аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети

Об этом местных жителей предупредил «Водоканал» Водоканал проводит аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе организации.

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