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Царьград

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«Польши не станет»: Daily Express испугалась слов Патрушева об исчезновении Польши

«Польши не станет»: Daily Express испугалась слов Патрушева об исчезновении Польши

В Британии обратили внимание на слова Патрушева об исчезновении Польши, если та нападет на Россию.Помощник президента России Николай Патрушев сделал заявление о возможном исчезновении Польши.

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