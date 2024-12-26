Двоих граждан Таджикистана не пустили на смертельный рейс Баку-Грозный

Двоих граждан Таджикистана в последний момент не пустили на рейс Баку-Грозный, который потерпел крушение в казахстанском Актау 25 декабря, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на источник в «Азербайджанских авиалиниях».
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