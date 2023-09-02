Сладков объяснил угрозу «Сармата» для США: что пишут военкоры 1 сентября

Владимир Козлов

"Они отыгрывают сценарий присланный сверху, параллельно продают билеты жизни в Европу и прячут своих родственников". А разве наши олигархи и чиновники действуют иначе? Ещё и мигранты - мина замедленного действия в стране и других внутренних врагов масса. А мы всё ещё не начинали. Хотя есть, если верить СМИ, ракеты способные гуманно устроить небольшое цунами и кабели у берегов Англии перебить.