Ежедневные потери ВСУ, удары по Москве «Нептуном», особенности «Сармата» и «молитвы украинцев» — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине.
Сладков объяснил угрозу «Сармата» для США: что пишут военкоры 1 сентября
Комментарии
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Владимир Козлов
"Они отыгрывают сценарий присланный сверху, параллельно продают билеты жизни в Европу и прячут своих родственников". А разве наши олигархи и чиновники действуют иначе? Ещё и мигранты - мина замедленного действия в стране и других внутренних врагов масса. А мы всё ещё не начинали. Хотя есть, если верить СМИ, ракеты способные гуманно устроить небольшое цунами и кабели у берегов Англии перебить.
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1 час.
Геннадий Бережнов
Модернизация «Нептуна» идет с большой помощью Запада и США. И скоро они могут и ударить, а Путин ещё не готов бороться с фашизмом по взрослому, сняв белые перчатки. Однако этого не избежать и это сегодня понимают большинство. Все это поймут, главное не было бы поздно.
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46 мин.
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