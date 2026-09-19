Армия России освободила с начала года более 5,3 тысячи кв. км и 220 сел

Согласно данным Министерства обороны РФ, с января 2026 года российские военные подразделения установили контроль над территорией площадью более 5,3 тысячи квадратных километров, а также над 220 населенными пунктами.
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