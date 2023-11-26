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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард клубов НХЛ Ник Ричи перешел в финский «Кярпят». Его брат Бретт недавно стал игроком минского «Динамо»

Клуб подписал контракт с 27-летним канадцем до конца сезона.  В его активе 481 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 186 (84+102) очков.

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