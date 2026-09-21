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Мостовой — о желании Абаскаля возглавить «Родину»: «Хватит смешить народ! Давайте еще из метро прохожих назначать»

Мостовой — о желании Абаскаля возглавить «Родину»: «Хватит смешить народ! Давайте еще из метро прохожих назначать»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой отреагировал на желание тренера Гильермо Абаскаля возглавить «Родину».

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