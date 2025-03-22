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Блондинка с другим носом и тонкими губами: как выглядела Лерчек до пластики

Блондинка с другим носом и тонкими губами: как выглядела Лерчек до пластики

Лерчек построила успешный бизнес в индустрии красоты. Образ многодетной матери, которая имеет ухоженный внешний вид и идеальную фигуру, помог ей добиться любви и доверия аудитории.

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