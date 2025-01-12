Почему из Киева несутся слухи об отступлении из Курской области, границу ДНР уже видно в бинокль, почему враг очень боится собственных боеприпасов и как генералы ВСУ создали оборонительную линию на Тихоокеанском побережье США .
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