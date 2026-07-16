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Live: 13-й запуск Starship с рабочими спутниками Starlink нового поколения

Live: 13-й запуск Starship с рабочими спутниками Starlink нового поколения

Американская компания SpaceX готова провести 13-й испытательный полет транспортной системы Starship. Стартовое окно продолжительностью 90 минут откроется в 17:45 по центральному времени 16 июля, по Москве — в 01:45 17 июля.

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