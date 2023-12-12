Экипажи Ка-52 уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 группировки войск «Центр» в составе ударной группы уничтожили скопление живой силы противника и огневые средства украинских боевиков в позиционном районе ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции.
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